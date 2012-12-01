Пентагонові заборонили торгувати з Росією

Голосування відбулося в четвер пізно ввечері, поправку схвалено одноголосно. Заборона набуде чинності після того, як президент країни підпише закон про оборонний бюджет. Нині документ розглядає верхня палата Конгресу.

Автором документа став сенатор-республіканець від Техасу Джон Корнін. Він пояснив намір внести документ тим, що США повинні перешкодити діям Росії, надає підтримку сирійським владі.

"Американські платники податків не повинні непрямо фінансувати масові вбивства сирійських громадян, особливо у випадку, коли закупівлі (техніки для Афганістану) можна провести у американських виробників. Продовжуючи зв'язки з "Рособоронекспортом", ми підриваємо політику США щодо Сирії і зусилля США з підтримки сирійського народу", - йдеться в заяві, поширеній у п'ятницю.

Наприкінці липня аналогічну поправку прийняла Палата представників.

Угоду про придбання десяти вертольотів Мі-17 є доповненням до чинного контракту, укладеного в травні 2011 року, пояснює РІА "Новости". Він передбачав поставку 21 вертольота Мі-17В-5, запасних частин і устаткування для Афганістану. За даними американських джерел, повна вартість угоди оцінюється в 900 мільйонів доларів. За інформацією російських ЗМІ, ціна базової поставки склала 367,5 мільйона доларів.