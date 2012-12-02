У Японії на трасі обвалився тунель: люди заблоковані всередині

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK.

Обвал однієї із стін тунелю Сасаго на трасі Тюо в префектурі Яманасі стався близько 8.00 за місцевим часом. Як повідомили співробітники місцевої поліції, за непідтвердженою поки що інформацією, в тунелі заблоковано кілька автомобілів, в яких перебуває, як мінімум, п'ять чоловік.

Близько 9.00 за місцевим часом з тунелю вдалося вибратися одній жінці, яку негайно було доставлено до найближчого госпіталю. До госпіталю також було доставлено ще двох жінок, яким раніше вдалося вибратися із заблокованого тунелю відразу ж після його обвалення.

Згідно з відомостями, що надходять, після обвалу породи в тунелі почалася пожежа. Співробітники протипожежної служби відзначають, що температура всередині тунелю дуже висока, щоб фахівці могли приступити до гасіння.

В даний час ділянка траси між Оцукі і Кацунума перекрита. Більш докладної інформації про інцидент поки що не надходило. Також немає повідомлень про стан постраждалих.