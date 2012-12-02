Чехія бойкотуватиме церемонію вручення ЄС Нобелівської премії миру

Шість держав, до яких відноситься і Чеська Республіка, Велика Британія і Швеція, не братимуть участь в церемонії вручення ЄС Нобелівської премії миру. На відміну від представників 18 країн, до яких належать Франція, Німеччина, Італія, Польща й Іспанія.

Як передає Радіо Прага, про це повідомив секретар Нобелівського комітету Норвегії Гейр Лундестат. Причина неучасті ЧР, вважає EUobserver, властивий Президенту Вацлаву Клаусу євроскептицизм. Що стосується самої Швеції, відсутність її представника на церемонії пояснюється зайнятістю прем'єр-міністра Фредріка Рейнфельдта.

Нобелівську премію миру вручать 10 грудня голові Ради ЄС Херману Ван Ромпею, керівнику Європейської комісії Жозе Мануелю Баррозу і главі Європарламенту Мартіну Шульцу.