Таліби напали на військову базу в Афганістані: є загиблі та поранені

Четверо афганських солдатів було вбито, ще кілька військових НАТО дістали поранення в результаті вибуху, здійсненого талібами-смертниками на спільній американо-афганській авіабазі на сході Афганістану, повідомляє українська редакція ВВС.

Згідно з повідомленням, загинули також двоє цивільних осіб.

Представники афганської розвідки говорять, що напад на базу в місті Джелалабад здійснили дев'ять смертників, і всі вони були вбиті.

НАТО поки що не повідомляє про кількість своїх поранених військових, а також про тяжкість їхніх поранень.

«Напад, судячи з усього, було добре спланованим і організованим», - говориться в повідомленні.

Представник НАТО заявив, що напад не вдався, оскільки таліби не змогли проникнути на територію самої бази.

«Сам факт, що нападникам вдалося впритул підійти до її огорожі, не може не викликати питань, оскільки під'їзди до бази мають добре охоронятися», - говориться в повідомленні.

Представники афганської влади повідомляють, що перші четверо смертників приїхали до різних входів на базу в замінованих автомобілях. За ними прийшли піші бойовики і почали бій з охороною.

Повідомляється, що ударна хвиля від вибухів вибила шибки в будинках, розташованих у кілометрі від бази.

За словами місцевих жителів, по бойовиках відкрили вогонь вертольоти - бій тривав близько 20 хвилин.

Рух Талібан узяв на себе відповідальність за напад, заявивши, що операція почалася близько 06:00 за місцевим часом у неділю.

Рух Талібан веде боротьбу з НАТО і афганськими військами впродовж одинадцяти років і до цих пір контролює деякі райони на сході і півдні країни.

Контингент НАТО в Афганістані зараз становить приблизно 130 тисяч військовослужбовців. Планується, що бойові підрозділи альянсу будуть виведені з країни до кінця 2014 року, а залишаться лише військові інструктори.