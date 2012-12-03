Таджикистан розблокував доступ до сайту Радіо «Свобода»

"У неділю ввечері інтернет-провайдери та оператори мобільного зв'язку отримали смс-повідомлення від Служби зв'язку Таджикистану про те, що доступ до сайту даного радіо можна розблокувати", - сказав він.

Як повідомляє РИА Новости, доступ до сайту радіо "Озоді" був заблокований в минулу п'ятницю деякими інтернет-провайдерами та операторами мобільного зв'язку також на підставі смс-повідомлення Служби зв'язку. Глава урядового відомства Бег Зухуров сказав, що доступ до сайту радіостанції закритий через невдоволення громадян країни, що входять до групи спостерігачів, які здійснюють на добровільних засадах моніторинг ЗМІ. "Не тільки вони, але й багато громадян країни не раз висловлювали невдоволення роботою низки інформаційних агентств, які оббріхують Таджикистан", - зазначив він.

Радіо "Свобода" ("Озоді") після блокування 26 листопада соцмережі Facebook постійно писало про цей крок Служби зв'язку як "такий, що порушує свободу слова і права громадян країни на доступ до інформації". На даний момент в Таджикистані частково або повністю заблоковані 30 веб-сайтів, серед яких: ria.ru. lenta.ru, zvezda.ru, Tjknews.com, Maxala.org, centrasia.ru, Fergana.ru.