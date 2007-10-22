У Грузії затримали судно з українцями

Берегова охорона Прикордонної поліції Грузії вчора затримала судно під прапором Камбоджі «Жезабель-2», серед членів екіпажа якого шість громадян України.

Як повідомили ІА «Новини-Грузія» в прес-службі Прикордонної поліції Грузії, операція із затримання корабля проводилася в 145 милях від Потійського порту в особливій економічній зоні Російської Федерації з дотриманням всіх міжнародних норм і тривала 62 години.

Екіпаж судна складається з 14 членів, сім із яких громадяни Азербайджану, 6 – України і один – Росії. Це капітан судна.

За повідомленням Прикордонної поліції Грузії, радарна система берегової охорони зафіксувала входження корабля кілька днів тому в порт Очамчира (Абхазія). Там він прийняв на борт контрабандний вантаж – 3 тис. 800 тонн вугілля і попрямував до Сочі. Про це грузинська сторона сповістила відповідні органи РФ, після чого на підступах до Сочі «Жезабель-2» змінив курс і попрямував у бік Туреччини.

У операції із затримання судна-порушника брали участь три патрульні катери грузинської берегової охорони. «Жезабель-2» під конвоєм було доставлено в порт Поті.

За інформацією прес-служби Погранполіції, кримінальну справу порушено за фактом незаконного перетину кордону Грузії, перевезення контрабанди і порушення правил судноплавства.

Передбачається, що вантаж буде конфісковано. Капітану судна загрожує позбавлення волі від трьох до п`яти років, членам екіпажа за незаконний перетин кордону – від двох до чотирьох років. Судно-порушник також буде оштрафоване на 50 тисяч ларі (31,25 тис. доларів) за порушення правил судноплавства.