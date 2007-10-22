Єврокомісія запитає у Росії про Політковську і Литвиненка

Єврокомісія має намір під час самміту ЄС-Росія, запланованого на 26 жовтня в португальській Мафрі, обговорити з РФ питання співпраці в галузі авіації, енергетики та щодо розслідування вбивства журналістки Анни Політковської.

Про це УНІАН повідомило джерело в Єврокомісії.

Комісія, зокрема, сподівається на підписання до початку самміту угоди про транссибірські перельоти.

“Під час самміту в Самарі (у травні цього року – УНІАН) було досягнуто угоди, що цей договір буде підписано до листопада. Його підписання до самміту в Мафрі було б дуже гарним сигналом”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що в ході самміту сторони також планують обговорити питання забезпечення безпеки авіаперельотів.

Іншою важливою темою для обговорення на самміті співрозмовник назвав питання облаштування кордонів та прикордонної співпраці, зокрема, що стосується кордонів з балтійськими державами. За словами представника Єврокомісії, комісія планує надати технічну допомогу на облаштування кордонів та полегшення перетину кордону на суму 300 млн. євро, однак, з іншого боку, хотіла б, щоб і Росія приєдналася до фінансування цих цілей.

Говорячи про співпрацю в сфері енергетики, представник Єврокомісії зазначив, що сторони, зокрема, обговорять створення механізму раннього попередження при можливих аваріях чи відключеннях постачання енергоносіїв.

“Цей механізм не матиме легального статусу, це буде політична домовленість”, - уточнив співрозмовник агентства.

За його словами, в рамках самміту також відбудеться обмін думками щодо розвитку інвестицій, а також круглий стіл за участю бізнесменів Росії та ЄС, що працюють в провідних галузях – енергетиці, металургії тощо.

Сторони також планують обговорити питання вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ). За словами представника Єврокомісії, на сьогодні є кілька невирішених технічних питань між ЄС та Росією, які стосуються нетарифних обмежень, допомоги сільськогосподарському сектору, захисту прав інтелектуальної власності, експортних мит та залізничних тарифів.

За підсумками самміту планується підписати кілька документів і, зокрема, нову угоду про торгівлю сталлю, яка збільшує квоти на імпорт сталі до ЄС з Росії на 2007-2008 рік з урахуванням розширення ЄС з 1 січня 2007 року за рахунок Болгарії та Румунії, а також меморандум про співпрацю в сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Говорячи про питання прав людини, представник Єврокомісії зазначив, що в ході саміту планується заслухати інформацію щодо розслідування справи про вбивство журналістки Анни Політковської у жовтні минулого року. Співрозмовник агентства також не виключив, що може бути порушено і питання співпраці російських правоохоронних органів з правоохоронцями Великої Британії в питанні розслідування справи про загибель колишнього працівника спецслужб Росії Олександра Литвиненка.

В рамках самміту також відбудеться перше засідання Ради співробітництва з питань культури на рівні міністрів. Крім того, сторони планують обговорити міжнародні питання і, зокрема, питання Косово та Ірану.