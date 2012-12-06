Переможець лотереї не з'явився і втратив права на 100 мільйонів доларів

Про це оголосили в середу пізно ввечері представники британської Національної лотереї.

Виграш у тиражі європейської лотереї від 8 червня ц.р. склав 127 мільйонів фунтів і був поділений між двома квитками з Бельгії й Великої Британії. Якби британський переможець отримав свій виграш (шостий за розміром у 18-річній історії лотереї), він би ввійшов до списку 1200 найбагатших людей країни, випередивши актора Деніела Редкліффа, пілота "Формули-1" Льюїса Гемілтона або принців Вільяма і Гаррі. На виграш можна купити Boeing 737 чи 60 вертольотів Eurocopter, зазначає РІА "Новости".

Організатори лотереї організували цілу кампанію з пошуку щасливчика, встановивши навіть район, де був куплений виграшний квиток - міста Стівенедж і Хітчін в графстві Хартфордшир на північ від Лондона. Однак об 11-й годині вечора за Гринвічем 5 грудня закінчився 180-денний строк, і приз був офіційно оголошений рекордним за розміром незапитаним виграшем в історії Національної лотереї.

Тепер 63,8 мільйона фунтів джекпоту (близько 100 млн. дол.) з відсотками за півроку зберігання грошей у банку Coutts: ще майже 650 тисяч фунтів, - будуть передані на благодійність, як це передбачено правилами Національної лотереї. Вони додадуться до тих 28% доходів лотереї, які організатори відраховують до спеціального фонду для підтримки культурних, спортивних, соціальних, освітніх та інших суспільно значущих проектів.