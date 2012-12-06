У ПАР розбився літак із медиками Нельсона Мандели

За даними місцевої радіостанції EWT, на борту літака перебувала бригада лікарів колишнього президента країни Нельсона Мандели, які мали намір відвідати 94-річного політика для планового огляду.

Літак вилетів з військової бази, що розташована поряд із Преторією, і розбився в районі Драконових гір на сході країни.

Інших подробиць інциденту не повідомляється.