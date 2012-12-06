У ПАР розбився літак із медиками Нельсона Мандели

09:06, 06 грудня 2012
Світ
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11 осіб загинули у ПАР під час аварії військового літака, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Франс Прес».

Медики летіли до Нельсона Мандели / sanews.co.za

За даними місцевої радіостанції EWT, на борту літака перебувала бригада лікарів колишнього президента країни Нельсона Мандели, які мали намір відвідати 94-річного політика для планового огляду.

Літак вилетів з військової бази, що розташована поряд із Преторією, і розбився в районі Драконових гір на сході країни.

Інших подробиць інциденту не повідомляється.

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