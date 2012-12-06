Зіткнення біля президентського палацу в Каїрі: шестеро загиблих

Шість єгиптян загинули в зіткненнях між прихильниками і супротивниками Президента Мухаммеда Мурсі минулої ночі в Каїрі біля резиденції глави держави.

Як повідомляє РІА «Новости», щонайменше вісім бронетранспортерів Національної гвардії вже розміщено за периметром президентської резиденції. Деякі єгипетські ЗМІ повідомляють про розміщення кількох танків єгипетської армії на вулицях, прилеглих до президентського палацу "Аль-Іттіхадія".

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