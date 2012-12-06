Біля узбережжя Нідерландів затонуло судно Baltic Ace: загинув українець

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, прапор судна – Багамські острови, оператор – Греція.

На борту судна перебували 24 члени екіпажу.

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На даний момент відомо про 13 врятованих членів екіпажу, 4-ох загиблих та 7-ох зниклих безвісти. Один із загиблих – громадянин України. Інформація щодо належності до громадянства України інших членів екіпажу перевіряється. Наразі триває рятувально-пошукова операція, яку здійснює берегова охорона Нідерландів.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України та в Посольствах України в Греції та Нідерландах.