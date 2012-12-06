У центрі Афін почалися зіткнення студентів і поліції

Студенти закидають правоохоронців каменями, пляшками із займистою сумішшю, відбуваються зіткнення з поліцією, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецькі новинні сайти.

На вулиці Афін вийшло близько 2 тисяч молодих людей, який скандують: "Вбивці дітей". Їм протистоять 5 тисяч поліцейських, зокрема зі спецпідрозділів із боротьбі з масовими безпорядками.

Безпорядки почалися і в Салоніках, де поліцейські використовують світлошумові гранати проти учасників заворушень. У акції беруть участь близько тисячі студентів.

Підліток Алексіс Григоропулос загинув від кулі поліцейського 6 грудня 2008 року в районі Ексархія після суперечки молоді з поліцією. Його загибель спровокувала двотижневі протести, погроми і підпали по всій країні, в Афінах було розгромлено сотні магазинів. Поліцейський, який стріляв у підлітка, в 2010 році одержав довічне ув’язнення. Заворушення в роковини загибелі підлітка стають вже традиційними - після акцій пам'яті групи анархістів нападають на поліцію, та відповідає сльозогінним газом і арештами десятків людей.