Грецький парламент обговорює бюджет під звуки протестів

Тисячі людей мітингують перед парламентом Греції за закликом найбільших профспілок країни GSEE і ADEDY. На сусідній площі зібралися на мітинг комуністи, пише РІА "Новости".

Центральні вулиці та станції метро перекриті. Ситуація поки спокійна, але в середині цього тижня схожі дебати в парламенті супроводжувалися масовими заворушеннями і затриманням більш ніж 100 осіб.

Як очікується, під час голосування в ніч на понеділок парламент ухвалить основний фінансовий закон, який передбачає спад економіки в майбутньому році на 4,5% і скорочення близько 9 мільярдів євро протягом року. Багато економістів вважають, що через урізання видатків та супутнього скорочення попиту реальний спад економіки може скласти в 2013 році 6-9% ВВП. Греція знаходиться в економічній рецесії вже п'ять років.

Тим часом кредитори Греції в особі ЄС і МВФ поки що не можуть прийти до єдиної думки. Всі можливі варіанти вирішення проблеми, включаючи продовження програми, додаткові асигнування, урізання відсотків за кредитами та реструктуризація грецького боргу перед країнами єврозони і ЄЦБ виглядають політично неприйнятними.