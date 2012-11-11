Грецький парламент обговорює бюджет під звуки протестів

19:18, 11 листопада 2012
Світ
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Грецький парламент обговорює в неділю кризовий бюджет на 2013 рік, профспілки та опозиція знову заповнили вулиці на знак протесту.

Грецький парламент намагається прийняти бюджет

Тисячі людей мітингують перед парламентом Греції за закликом найбільших профспілок країни GSEE і ADEDY. На сусідній площі зібралися на мітинг комуністи, пише РІА "Новости".

Центральні вулиці та станції метро перекриті. Ситуація поки спокійна, але в середині цього тижня схожі дебати в парламенті супроводжувалися масовими заворушеннями і затриманням більш ніж 100 осіб.

Як очікується, під час голосування в ніч на понеділок парламент ухвалить основний фінансовий закон, який передбачає спад економіки в майбутньому році на 4,5% і скорочення близько 9 мільярдів євро протягом року. Багато економістів вважають, що через урізання видатків та супутнього скорочення попиту реальний спад економіки може скласти в 2013 році 6-9% ВВП. Греція знаходиться в економічній рецесії вже п'ять років.

Тим часом кредитори Греції в особі ЄС і МВФ поки що не можуть прийти до єдиної думки. Всі можливі варіанти вирішення проблеми, включаючи продовження програми, додаткові асигнування, урізання відсотків за кредитами та реструктуризація грецького боргу перед країнами єврозони і ЄЦБ виглядають політично неприйнятними.

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