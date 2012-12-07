В Японії оголосили загрозу цунамі
10:55, 07 грудня 2012Світ
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Землетрус магнітудою 7,3 стався сьогодні на північному сході Японії, оголошено загрозу виникнення цунамі.
Японців попередили про небезпеку. Фото http://www.trust.ua/
Про це йдеться в повідомленні на сайті японського метеорологічного агентства, передає РІА «Новости».
Підземні поштовхи було зафіксовано о 17.18 за місцевим часом (12.18 мск). Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 кілометрів. Потужні поштовхи також відчувалися в столичному регіоні країни Токіо.
У свою чергу агентство Рейтер із посиланням на Геологічну службу США повідомило, що магнітуда землетрусу становила 7,4.
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