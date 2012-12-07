Польща: на уламках літака, що розбився по Смоленськом, були сліди тротилу

Про це повідомляє Die Presse (переклад Інопреси).

Однак, за словами Артимяка, це не означає, що на борту була вибухівка. Фрагменти літака, за даними видання, як і раніше знаходяться в Росії, проте польські експерти можуть їх обстежити.

Депутати партії "Право і справедливість", до якої входив загиблий при авіакатастрофі під Смоленськом президент Лех Качиньський, звинуватили прокуратуру у тому, що в жовтні її представники брехали, пише видання.

Опозиційна партія "Союз демократичних лівих", яка рішуче відкидає версію про замах, також висловила критику на адресу прокуратури. Депутат Річард Каліш сказав, що на борту літака цілком міг бути тротил, "врешті-решт, цей літак колись перевозив солдатів до Афганістану". Тому згадані сліди не є ознаками вибуху або замаху. Однак, за його словами, прокуратурі треба було оприлюднити ці дані раніше, щоб уникнути чуток, говориться в статті.