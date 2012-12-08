Рада міністрів ЄС обговорить відносини з Росією

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Під час ланчу будуть дві теми: Росія та Близькосхідний мирний процес”, - сказав дипломат.

Співрозмовник агентства зазначив, що стан відносин з Росією буде обговорено в рамках підготовки до саміту ЄС-Росія, який відбудеться 21 грудня в Брюсселі.

“Будуть порушені всі питання, які є у двосторонніх відносинах, не залежно від того, чи йдеться про торгівлю, чи про візи, чи про енергетику, чи про права людини, про що ми також ведемо діалог з Росією”, - сказав він.

Дипломат додав, що, серед іншого, сторони звернуть увагу на нове законодавство Росії, яке може бути спрямоване на згортання прав та свобод, в тому числі, законодавство щодо заборони закордонного фінансування для неурядових громадських організацій.