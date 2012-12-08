Частина кораблів ЧФ повертаються від Сектора Газа в Крим

Про це повідомила в суботу прес-служба Міноборони РФ, пише РИА "Новости".

Загін бойових кораблів російського Чорноморського флоту прямував в район узбережжя Сомалі, де до нього мали приєднатися кораблі Тихоокеанського флоту. Планувалося, що в складі об'єднаного угруповання кораблі двох флотів будуть боротися з піратством в районі Африканського рогу.

Однак у зв'язку із загостренням обстановки в зоні палестино-ізраїльського конфлікту загін отримав наказ перебувати в районі узбережжя Сектора Газа в готовності до проведення евакуації російських громадян з території Палестинської автономії. У результаті проходження загоном кораблів Чорноморського флоту Суецького каналу було перенесено на більш пізній термін.

"Через це командуванням Військово-Морського Флоту прийнято рішення повернути частину кораблів у пункти постійної дислокації для забезпечення звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які перебувають на борту", - повідомили в прес-службі.

У міністерстві додали, що інші кораблі зі складу тактичної групи продовжать вирішення задач в східній частині Середземного моря. Питання про необхідність і терміни повернення кораблів до складу тактичної групи Чорноморського флоту зараз опрацьовується.