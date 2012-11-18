У Тбілісі взяли під варту екс-заступника міністра МВС

Як передає РІА Новини, Ш.Хизанішвілі звинувачується в перевищенні посадових повноважень і таємних записах розмов представників коаліції, що перемогла на парламентських виборах, «Грузинська мрія».

«Хизанішвілі не управляв ніякою оперативною роботою в МВС, тому всі пред'явлені йому звинувачення носять метою лише затримання колишнього міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, оскільки Хизанішвілі знаходиться в тісних з ним відносинах, а також мене, оскільки протягом останнього місяця він був моїм заступником», - заявив журналістам після засідання суду мер Тбілісі Гиги Угулава.

Раніше генсек «Єдиного національного руху», екс-прем'єр Грузії, колишній глава МВС Вано Мерабішвілі заявив, що зробить все для звільнення Ш.Хизанішвілі.

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«Я добре розумію, що Хизанішвілі затримали з метою чинити на мене тиск, оскільки ми дружимо сім'ями», - відзначив екс-прем'єр.

За даними Головної прокуратури Грузії, 12 чиновників МВС арештовано за створення і використання комп'ютерного вірусу, що дає доступ до комп'ютерів громадян і дозволяє здійснювати видео- і аудіозаписи. У передвиборний період, за даними слідства, ними був організований запис розмов лідерів опозиції.

У Грузії 1 жовтня відбулися парламентські вибори, в яких перемогла коаліція «Грузинська мрія». «Єдиний національний рух», що був правлячою партією з часів «революції троянд», перейшов в опозицію. Парламент нового (восьмого) скликання 25 жовтня затвердив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Бідзіной Іванішвілі.