Клінтон відклала поїздку на зустріч «Друзів Сирії»

"Через те що в неї (Клінтон) кишкова інфекція, наш від'їзд в Марокко переноситься з понеділка на вівторок", - заявив прес-секретар держдепартаменту США Філіп Райнс (Philippe Reines).

Як повідомляє РИА Новости, зустріч робочої групи "Друзів Сирії" - представників країн, які надають підтримку сирійської опозиції, запланована на середу. Очікується, що на зустрічі офіційне визнання отримає створена в листопаді цього року коаліція опозиційних сил країни.

МЗС РФ заявляв раніше, що Москва не підтримує цілі, які стоять перед цією групою, так як вони направлені на нагнітання конфронтації, а не на створення умов для діалогу без втручання ззовні. У Сирії з березня 2011 року не припиняється збройне протистояння влади і антиурядових сил. За даними ООН, за цей час загинули від 20 тисяч до 30 тисяч чоловік.