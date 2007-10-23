6 українців звинувачують у незаконному перетині кордону Грузії

Членам екіпажу затриманого в грузинських територіальних водах судна „Жезабель-2” (M/V Jezabel-2) під камбоджійським прапором, судновласник - компанія Νinfa Shiping (м.Стамбул), серед яких є 6 громадян України, висунуто звинувачення у порушенні правил перетину державного кордону Грузії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на Консульське агентство України в Батумі,

Представник агентства зустрівся з українськими громадянами. Скарг від затриманих на стан здоров`я та умови утримання не надходило.

Справа перебуває на контролі в Консульському агентстві України в Батумі, Посольстві України в Грузії та в МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, берегова охорона прикордонної поліції Грузії 21 жовтня затримала судно під прапором Камбоджі «Жезабель-2», серед членів екіпажу якого громадяни України.

Екіпаж судна складається з 14 членів, сім із яких громадяни Азербайджану, 6 – України і один – Росії. Це капітан судна.

«Жезабель-2» під конвоєм було доставлено в порт Поті.

За інформацією прес-служби погранполіції, кримінальну справу порушено за фактом незаконного перетину кордону Грузії, перевезення контрабанди і порушення правил судноплавства.

Капітану судна загрожує позбавлення волі від трьох до п`яти років, членам екіпажу за незаконний перетин кордону – від двох до чотирьох років. Судно-порушник також буде оштрафоване на 50 тисяч ларі (31,25 тис. доларів) за порушення правил судноплавства.