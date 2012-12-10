Король Швеції вручив Нобелівські премії

Дев'ять лауреатів найпрестижнішої в світі нагороди приймали з рук монарха диплом і золоту медаль, передає ІТАР-ТАСС.

Голова правління Нобелівського фонду Маркус Сторк, який відкрив церемонію, у своїй промові заявив, що ті досягнення, що відзначаються Нобелівською премією, є багатогранною ілюстрацією "великої кількості проявів людського генія". "Відкриття, винаходи, літературні праці та боротьба за мир, які удостоєні Нобелівської премії, прямо або побічно мають вирішальне значення для повсякденного життя", - сказав він.

Премію в галузі фізіології та медицини одержали японець Сінья Яманака і британець Джон Гьордон, які відкрили те, як "дорослі клітини можуть перепрограмуватися у стовбурові". У галузі фізики лауреатами стали француз Серж Арош і американець Девід Вайнленд, експерименти яких "відкрили двері для безпосереднього спостереження і управління окремими квантовими системами без їх руйнування". Американці Роберт Лефковіц і Брайан Кобілка стали лауреатами з хімії "за дослідження рецепторів G-білків", що забезпечують здатність клітин відчувати навколишнє середовище і пристосовуватися до нього. Китайський письменник Мо Янь удостоєний високого звання за те, що він з "галюцінаціонним реалізмом об'єднує історію, казку і сучасність".

Американці Елвін Рот і Ллойд Шеплі одержали премію Державного банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля за "розробку теорії стійких розподілів і практики моделювання ринків".

Після вступного слова голови відповідного Нобелівського комітету лауреати виходили на авансцену, за традицією прикрашену тисячами свіжих квітів, - від яскравих до пастельних тонів, де з рук Його величності приймали почесну нагороду, перебуваючи в центрі кола, що містить в собі букву "N", - символ Нобелівського фонду і Нобелівських премій.

Премія миру, згідно із заповітом Нобеля, була вручена раніше сьогодні в Осло Євросоюзу - за розвиток мирних ініціатив і демократії на континенті.

Нобелівські медалі з профілем засновника премії виготовлені з 18-каратного золота. Вартість кожної з них, за підрахунками експертів, становить на сьогоднішній день 52811 шведських крон (8 тис. доларів).

Після вручення нагород лауреати, їхні гості, королівська сім'я, члени уряду, представники наукової, ділової та культурної еліти відправилися на традиційний банкет у ратушу Стокгольма.