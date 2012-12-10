Влада Зімбабве націоналізувала ферму колишнього прем'єра

Про це передають РІА «Новости».

За словами керуючого господарством Оуена Джармена, влада розпорядилася передати маєток площею майже 600 гектарів Університету провінції Мідлендс. Як повідомив керуючий, фермою досі володіли син і дочка Яна Сміта, який на посаді прем'єр-міністра очолював країну з 1965 року, а в 1980 році передав владу Роберту Мугабе, який досі залишається президентом країни.

Я.Сміт помер в 2007 році в ПАР. Його нащадки також проживають за межами Зімбабве.

Нові господарі ферми вже почали готувати угіддя до нового польовому сезону, додав керуючий.