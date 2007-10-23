Джордж Буш оголосив про розробку в США зброї нового покоління

Джордж Буш заявив, що США нині інвестують кошти в розробки для створення зброї нового типу, включаючи неядерні "високоточні озброєння нового покоління з дальнім радіусом дії".

"Мірою того, як ми зменшуємо свій ядерний арсенал, ми інвестуємо в створення потенціалу вдосконалених звичайних озброєнь", - сказав Буш у вівторок, виступаючи в Університеті національної оборони у Вашингтоні.

За словами президента, йдеться про нові безпілотні бойові літательні апарати та високоточну зброю дальнього радіусу дії, "які дозволяють нам завдати удару по противникові швидко, на великій відстані і без використання ядерної зброї".

"Ці системи забезпечують більше, ніж просто захист наших громадян - вони також підсилюють потенціал стримування", - сказав Буш.

Згідно з матеріалами відкритого американської преси, адміністрація Буша активно працює над створенням нової зброї, відомої як зброя "швидкого глобального удару" (Prompt Global Strike), для завдання удару із застосуванням неядерних озброєнь в будь-якій точці світу протягом години.

До надісланого до конгресу США бюджетного запиту Білого дому в рамках програми "Швидкого глобального удару" включені асигнування для розробок з переоснащення балістичних ракет морського базування "Трайдент-II" звичайними (неядерними) боєголовками, а також для дослідницьких робіт в інших перспективних напрямах, включаючи нову гіперзвукову крилату ракету.

У середині вересня сенат США ухвалив виділення на програми "Швидкого глобального удару" 125 мільйонів доларів.

Крім того в тексті законопроекту про оборонні видатки на 2008 рік міститься доручення Пентагону не пізніше 31 січня 2008 року представити до Конгресу США докладну доповідь з викладом основних можливих технологічних рішень і очікуваних витрат за програмою "Швидкого глобального удару".

РІА "Новости"