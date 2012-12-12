Обама визнав сирійських повстанців, але не всіх
Президент США Барак Обама заявив про визнання опозиційної Сирійської національної коаліції як легітимного представника народу Сирії.
Відповідну заяву Обама зробив в інтерв'ю ABC News.
Обама назвав ухвалене рішення "великим кроком" і наголосив, що з цього моменту Вашингтон вважає СНК "законним представником сирійського народу на відміну від режиму Башара Асада".
Разом з тим президент зазначив, що США підтримують не всіх супротивників Асада, нагадавши, що боротьбу проти режиму ведуть і екстремістські елементи, діалог з якими США вести не мають наміру.
Як повідомив високопоставлений представник адміністрації президента США, визнання Вашингтоном сирійських опозиціонерів не означає автоматичних постачань їм озброєнь. За його словами, такі дії можливі в майбутньому, проте для цього США спочатку повинні переконатися, що постачання зброї допоможуть "просунутися в політичному вирішенні ситуації", передає Лента.ру.