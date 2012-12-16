Столиця Киргизії залишилася без газу у двадцятиградусний мороз

Як повідомляє ВАТ "Киргизгаз", подача природного газу припинено на ТЕЦ Бішкека, практично у всі райони приватної забудови столиці і передмість, де він використовується для опалення, також без палива залишилися промислові газоспоживаючі підприємства північного регіону республіки, передає РІА Новини.

На даний момент температура повітря в Бішкеку опустилася до мінус 20 градусів, що незвично для Центральної Азії; синоптики обіцяють подальше похолодання до 22-24 градусів морозу.

Подачу природного газу на північ Киргизії обмежив "КазТрансГаз" - до обсягу в 30 тисяч кубометрів на годину - у зв'язку з обмеженими поставками узбецького газу, а також його дефіцитом на півдні Казахстану. ТЕЦ Бішкека зараз працює на мазуті.

За інформацією "Киргизгаз", запасів мазуту достатньо для безперебійного забезпечення городян теплом і гарячою водою. Між тим, електромережі столиці Киргизії не витримують навантажень. Різке збільшення споживання електроенергії на цілі опалення та інші побутові потреби призвело до аварійних відключень світла в районах приватної забудови Бішкека.