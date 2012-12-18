Майбутній прем'єр Японії, виступаючи перед ЗМІ, переплутав Обаму з Бушем

Помилка цілком зрозуміла - у 2006-2007 роках Абе вже займав пост прем'єр-міністра Японії, в цей час президентом США був Джордж Буш-молодший. Абе помітив помилку, коли журналісти, перед якими він виступав, почали посміхатися, і швидко виправився.

Як повідомляє РІА Новости, в ході десятихвилинної розмови сторони домовилися обговорити на січневій зустрічі відношення до Північної Кореї у зв'язку із запуском ракети, перенесення авіабази американської морської піхоти Футемма в японській префектурі Окінава і оборонно-стратегічні питання, пов'язані із зміцненням ролі Китаю.

Телефонна розмова відбулася за ініціативою президента США, який привітав Сіндзо Абе з перемогою його партії на виборах в нижню палату парламенту. У січні Абе, який повинен офіційно вступити на посаду прем'єр-міністра Японії 26 грудня, відвідає Вашингтон з офіційним візитом.