Майбутній прем'єр Японії, виступаючи перед ЗМІ, переплутав Обаму з Бушем
Майбутній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок, виступаючи перед журналістами після телефонної розмови з президентом США, помилково назвав Барака Обаму Джорджем Бушем, повідомляє агентство Франс Прес.
Помилка цілком зрозуміла - у 2006-2007 роках Абе вже займав пост прем'єр-міністра Японії, в цей час президентом США був Джордж Буш-молодший. Абе помітив помилку, коли журналісти, перед якими він виступав, почали посміхатися, і швидко виправився.
Як повідомляє РІА Новости, в ході десятихвилинної розмови сторони домовилися обговорити на січневій зустрічі відношення до Північної Кореї у зв'язку із запуском ракети, перенесення авіабази американської морської піхоти Футемма в японській префектурі Окінава і оборонно-стратегічні питання, пов'язані із зміцненням ролі Китаю.
Телефонна розмова відбулася за ініціативою президента США, який привітав Сіндзо Абе з перемогою його партії на виборах в нижню палату парламенту. У січні Абе, який повинен офіційно вступити на посаду прем'єр-міністра Японії 26 грудня, відвідає Вашингтон з офіційним візитом.