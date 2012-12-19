За незаконний в’їзд до Росії іноземців тепер кидатимуть за грати на 4 роки

Держдума Росії ухвалила у третьому, остаточному читанні закон про запровадження кримінальної відповідальності для іноземних громадян, які в'їхали в Росію, незважаючи на заборону.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосувало 437 російських депутатів.

«Перетин державного кордону Російської Федерації при в'їзді в Російську Федерацію іноземним громадянином або особою без громадянства, в'їзд яким у Російську Федерацію свідомо для винного не дозволений на підставах, передбачених законодавством Російської Федерації, карається штрафом у розмірі до 300 тис. рублів (близько 10 тис. дол.), або примусовими роботами на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на такий самий термін», - йдеться у законі.

Термін покарання за здійснення цього діяння групою осіб за попередньою змовою, або із застосуванням насильства, або із загрозою його застосування пропонується збільшити з п'яти до шести років.

Як наголошується у пояснювальній записці, за матеріалами МВС Росії і ФМС Росії в 2011 році суддями ухвалені рішення про адміністративне видворення за межі РФ 32 тис. 287 іноземних громадян, депортовано - 725 іноземних громадян, піддані процедурі реадмісії - 84 іноземних громадянина.

Крім того, в 2011 році директором ФМС Росії затверджено рішення про небажаність перебування (мешкання) в Російській Федерації 60 іноземних громадян.

У 2011 році прикордонними органами на підставах, передбаченим законодавством РФ, відмовлено у в'їзді до Росії більш як 20 тис. 600 іноземним громадянам.

При цьому ФСБ Росії, МВС Росії, ФМС Росії і Федеральна служба РФ з контролю за оборотом наркотиків мають у своєму розпорядженні матеріали, що свідчать про те, що іноземні громадяни, стосовно яких раніше (у період попереднього перебування в Російській Федерації) було прийнято свідоме для винного рішення про заборону в'їзду в Російську Федерацію, звертаються в компетентні органи країн свого постійного перебування із заявами про заміну документа, що засвідчує особу, включаючи зміну настановних даних про громадянина (наприклад, зміна прізвища, ім’я або по батькові й ін.).

Після отримання у встановленому національним законодавством порядку нових документів, що засвідчують особу (із зміненими персональними даними), такі іноземні громадяни перетинають державний кордон при здійсненні в'їзду в РФ формально на законних підставах, оскільки в пунктах пропуску через державний кордон прикордонні органи здійснюють звірку документів, що засвідчують особу, з особою пред'явника.