Путін: на запитання про здоров'я відповідаю – не дочекаєтеся

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав на прес-конференції в Москві.

«Це вигідно політичним опонентам, які прагнуть поставити під сумнів легітимність, дієздатність влади. На запитання про здоров'я можу відповісти традиційно – не дочекаєтеся», - підкреслив В.Путін.

Водночас російський Президент трохи кульгав, йдучи до столу, за яким він сидить під час прес-конференції.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у В.Путіна проблеми зі здоров'ям, спричинені спортивною травмою.