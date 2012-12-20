Путін: на запитання про здоров'я відповідаю – не дочекаєтеся
11:19, 20 грудня 2012Світ
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Президент РФ Володимир Путін заявляє, що інформацію щодо проблем з його здоров'ям поширюють опоненти.
Володимир Путін трохи кульгає. Фото прес-служби Кремля
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав на прес-конференції в Москві.
«Це вигідно політичним опонентам, які прагнуть поставити під сумнів легітимність, дієздатність влади. На запитання про здоров'я можу відповісти традиційно – не дочекаєтеся», - підкреслив В.Путін.
Водночас російський Президент трохи кульгав, йдучи до столу, за яким він сидить під час прес-конференції.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у В.Путіна проблеми зі здоров'ям, спричинені спортивною травмою.
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