Генеральний секретар РЄ висловив співчуття родинам українців
23:46, 21 грудня 2012Світ
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Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягленд висловив співчуття родинам українців, які загинули від морозів.
Про це він заявив кореспонденту УНІАН.
«Я хочу висловити свої співчуття та свій жаль родинам жертв, що загинули від холоду, громадян України – країни-члена Ради Європи», - сказав Т.Ягленд.
Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 грудня в Україні від переохолодження загинуло 83 особи.
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