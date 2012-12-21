Генеральний секретар РЄ висловив співчуття родинам українців

Про це він заявив кореспонденту УНІАН.

«Я хочу висловити свої співчуття та свій жаль родинам жертв, що загинули від холоду, громадян України – країни-члена Ради Європи», - сказав Т.Ягленд.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 21 грудня в Україні від переохолодження загинуло 83 особи.