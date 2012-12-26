Японія готується затвердити нового прем'єра від опозиції

Кабінет міністрів пішов у відставку в ході спеціальної зустрічі в середу вранці, повідомив представник уряду.

58-річний Абе, відомий своєю націоналістичною риторикою, привів свою консервативну Ліберально-демократичну партію до перемоги на виборах 16 грудня. До цього партія три роки була в опозиції, повідомляє BBC Russian.

На політичному порядку денному Абе - налагодження відносин з сусіднім Китаєм і спроба вивести Японію з багаторічної дефляції.

Відносини з Китаєм останнім часом ускладнилися через суперечки навколо островів у Східно-Китайському морі.

У ході виборчої кампанії Абе пообіцяв вжити рішучих заходів для зміцнення економіки і зменшення державного боргу, а також розробити план відновлення після руйнівного землетрусу, цунамі та витоку радіації в 2011 році.

Партія Абе виступає за м'яку монетарну політику і збільшення держвитрат, покликаних вивести країну з дефляції. Абе, крім того, відомий тим, що виступає за подальший розвиток ядерної енергетики.

Нижній парламент Японії, як очікується, в середу офіційно затвердить на посаді прем'єра Сіндзо Абе, а до вечора середи новий глава уряду повинен оголосити новий склад уряду.

Абе стане сьомим за рахунком прем'єр-міністром Японії за шість років.

За даними японських ЗМІ, новим міністром фінансів може стати екс-міністр закордонних справ Таро Асо.

Абе в 2006-2007 роках вже очолював уряд Японії, проте був змушений піти у відставку з посади прем'єра через конфлікт навколо пенсійної системи і декількох фінансових скандалів за участю членів японського кабінету.