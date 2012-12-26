У Росії офіційно заборонили «Невинність мусульман»

Скандальний фільм "Невинність мусульман", заборонений Тверським судом Москви, внесений в російський реєстр екстремістських матеріалів, повідомляє російський Мін'юст у середу.

Федеральний список екстремістських матеріалів формується на підставі надходять до Мін'юсту Росії копій вступили в законну силу рішень судів про визнання інформаційних матеріалів екстремістськими, повідомляють РІА Новости.

З внесенням в цей список екстремістський матеріал можна вважати офіційно забороненим у країні.