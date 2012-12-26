У Росії офіційно заборонили «Невинність мусульман»
09:00, 26 грудня 2012Світ
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Федеральний список екстремістських матеріалів формується на підставі копій, які надходять до Мін'юсту і вступили в законну силу рішеннями судів про визнання інформаційних матеріалів екстремістськими. З внесенням в цей список екстремістський матеріал можна вважати офіційно забороненим у країні.
"Невинність мусульман" офіційно під забороною в Росії / Фото: ІТАР-ТАРС
Скандальний фільм "Невинність мусульман", заборонений Тверським судом Москви, внесений в російський реєстр екстремістських матеріалів, повідомляє російський Мін'юст у середу.
Федеральний список екстремістських матеріалів формується на підставі надходять до Мін'юсту Росії копій вступили в законну силу рішень судів про визнання інформаційних матеріалів екстремістськими, повідомляють РІА Новости.
З внесенням в цей список екстремістський матеріал можна вважати офіційно забороненим у країні.
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