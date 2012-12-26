Президент Єгипту підписав нову проісламську конституцію

Вчора виборча комісія Єгипту офіційно оголосила, що проект нової конституції країни був затверджений голосами майже 64 відсотків учасників референдуму, який відбувся цього місяця, пише Радіо Свобода.

Опозиція оскаржувала оприлюднені раніше неофіційні результати референдуму, заявляючи про численні порушення, але розгляд цих скарг лише на кілька днів затримав оголошення офіційного результату.

Опозиція, а також правозахисники, і в Єгипті, і за кордоном, наголошують, що ця конституція не гарантує демократичних свобод, прав жінок і меншин і створює орієнтовану на іслам «релігійну державу».

У зв’язку із затвердженням конституції через два місяці можуть відбутися вибори парламенту на заміну попередньому складові, обраному навесні, але майже відразу розпущеному Вищим конституційним судом.