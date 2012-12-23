Більшість єгиптян підтримали затверджений ісламістами проект нової Конституції

Згідно з оприлюдненими сьогодні асоціацією "Брати-мусульмани" попередніми результатами голосування, на завершальному другому етапі плебісциту, який було проведено 22 грудня, новий Основний закон країни підтримали близько 71% виборців, передає ІТАР-ТАСС.

Як зазначається в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті руху, за підсумками двох етапів референдуму за запропонований Президентом Мухаммедом Мурсі проект Конституції, що наділяє главу держави широкими повноваженнями, проголосувало близько 64% виборців (10,655 млн. осіб), проти висловилися 36% (6,029 млн.) єгиптян, які взяли участь у голосуванні.

Явка на другому етапі голосування, за даними "Братів-мусульман", становила близько 30%.

За підсумками першого етапу, що відбувся 15 грудня, за нову конституцію ісламізму проголосувало 57% виборців, проти – 43%. Явка тоді становила близько 32%.

Остаточні підсумки буде оприлюднено у понеділок, 24 грудня, після того, як будуть зведені воєдино дані з усіх єгипетських провінцій, 10 з яких голосували 15 грудня, а решта 17 - у суботу, 22 грудня.