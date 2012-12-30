Терористи підірвали 80 кг вибухівки на шляху автобусів з прочанами

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними властей провінції Белуджистан, невідомі влаштували вибух на маршруті руху двох автобусів з прочанами, які поверталися з сусіднього Ірану до міста Кветта. Бомба була встановлена на мотоциклі і приведена в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Екстремісти використали засіб пересування, начинений 80 кг вибухівки.

Поки відповідальності за вибух ніхто на себе не узяв.

Белуджистан - найбільша і одночасно найбідніша провінція Пакистану, в якій діють етнічні терористичні угруповання, які виступають за збереження автономії регіону і передачі їм контролю над місцевими природними ресурсами, а також прихильники руху ”Талібан”.