У Таїланді заарештували гвалтівників російських туристок

Про це повідомив начальник головного управління національної поліції Таїланду генерал Адун Сенгсинкео в середу на прес-конференції в Бангкоку, передає РІА «Новости».

Заарештовані - троє раніше судимих громадян Таїланду Вічиєн Чайча 35 років, Тхонгчай Чанді 20 років і Ануват Ват Он 32 роки разом з речовими доказами, зокрема речами, викраденими у російських туристок, і результатами судово-медичної експертизи були представлені журналістам і громадськості на прес-конференції. На брифінгу були присутні керівники національної поліції Таїланду, представники управління поліції в провінції Чонбурі, куди входить місто Паттайя, таїландські та іноземні журналісти і заступник завідувача консульським відділом посольства РФ у Таїланді Олексій Буданов.

”Двоє заарештованих визнали свою провину в згвалтуванні і пограбуванні, третій заарештований зізнався у пограбуванні. Ступінь їх вини встановить суд. Це було одне з найшвидших і найрезультативніших розслідувань у справах про тяжкі злочини проти особи в історії таїландської поліції”, - заявив на прес-конференції А.Сенгсинкео.

Один з обвинувачених перебував на момент скоєння злочину під слідством за обвинуваченням у замаху на вбивство і був тимчасово звільнений під заставу, а двоє інших були затримані під час проведення нелегальних операцій з продажу наркотиків і раніше притягувалися до суду за статтями про розповсюдження наркотиків. Всі троє звернулися до поліції і громадськості з проханням про можливість попросити вибачення у двох тридцятирічних москвичок, яких у ніч на 25 грудня вони під загрозою зброї примусили сісти в пікап, вивезли в лісопарк неподалік Паттайї, згвалтували і пограбували. Один із злочинців, Вічиєн Чанді, заявив, що спочатку вони планували лише пограбування.