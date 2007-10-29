Президентське подружжя Аргентини готується мінятися місцями

На президентських виборах в Аргентині з великим відривом перемагає дружина нинішнього глави держави Крістіна ФЕРНАНДЕС.

Як передає ІТАР-ТАСС, за офіційними даними після обробки 43,5% бюлетенів, дружина нинішнього глави держави, що представляє правлячий рух "Фронт за перемогу", набрала 43,5% голосів.

З великим відставанням від неї йдуть лідер лівоцентристської групи "Цивільна коаліція" Еліса КАРРІО і колишній міністр економіки Роберто ЛАВАНЬЯ, що очолює об`єднання центристських рухів "Союз за передову націю". Вони одержали 20,8% і 19,1% голосів відповідно.

Опозиція визнала свою поразку. Е.КАРРІО привітала першу леді і сенатора К.ФЕРНАНДЕС з перемогою.

Водночас, вона зазначила, що їй і її прихильникам з великою перевагою вдалося взяти гору практично у всіх найбільших містах Аргентини, включаючи столицю Буенос-Айрес. Проте сил для перемоги по всій країні опозиції явно не вистачило. Головні надії покладалися на другий тур, в якому шанси першої леді були б не такі однозначні.

Отже К.ФЕРНАНДЕС стає першою жінкою в історії країни, що очолила вищий державний пост шляхом всенародного голосування.