Берлусконі заявляє, що вдовольниться й кріслом міністра

Про це 76-річний політик оголосив сьогодні в телеінтерв`ю, повідомляє ІТАР-ТАРС.

”Ми підписали угоду з” Лігою Півночі ”- я і лідер партії Роберто Мароні, який буде єдиним кандидатом в губернатори Ломбардії (найбільшої північної області), я ж очолю коаліцію помірних сил”, - заявив С.Берлусконі.

При цьому він уточнив, що не обов`язково він стане прем`єр-міністром у разі отримання більшості голосів. ”Хто очолить уряд, буде вирішуватися після виборів у разі перемоги”, - додав С.Берлусконі.

Він припустив, що кандидатом в прем`єри від очолюваного ним правого центру може стати Анджеліно Альфано, якого давно вважають наступником С.Берлусконі. Сам же екс-прем`єр не виключив, що може зайняти в майбутньому уряді пост, наприклад, міністра економіки.

С.Берлусконі вже заявляв про готовність відмовитися від домагань на нове прем`єрство. Проти його кандидатури, зокрема, виступала ”Ліга Півночі”, яка довго не погоджувалася на новий альянс із союзниками по колишній правлячій коаліції. Партія Берлусконі ”Народ свободи” (НС) і ”лігійці” розійшлися, і, здавалося, назавжди, після приходу до влади Маріо Монті в листопаді 2011 року. НС підтримала тоді технічний кабінет, увійшовши до більшості в парламенті, що включало і політичних опонентів. Тоді як ”Ліга Півночі” становила усі останні 13 місяців непримиренну опозицію технократам.

Головними суперниками правоцентристської коаліції на прийдешніх 24-25 лютого виборах стане, як завжди, лівоцентристська Демократична партія (ДП) на чолі з П`єрлуїджі Берсані, а також Маріо Монті, який теж претендує на крісло прем`єра. Однак останній не буде безпосередньо брати участь у виборах, оскільки вже є членом парламенту в якості довічного сенатора. Він буде покликаний очолити уряд у разі перемоги підтримуваних ним центристських сил. Не виключені також нові післявиборчі альянси.