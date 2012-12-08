Берлусконі знову вирішив стати прем'єром Італії

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.

"З гіркотою я повертаюся на службу суспільству, - заявив 76-річний політик в суботу, 8 грудня. - І знову я роблю це з почуття відповідальності".

Раніше Берлусконі, в жовтні засуджений до року умовного ув'язнення за фінансові махінації, заявляв про намір залишитися в політиці, проте передбачалося, що він не буде очолювати свою консервативну партію "Народ свободи" на чергових парламентських виборах.

У четвер, 6 грудня, "Народ свободи" відмовився надалі підтримувати кабінет чинного прем'єра Маріо Монті, тим самим зробивши вірогідними дострокові загальні вибори. Втім, поки що, не дивлячись на демарш Берлусконі, уряд отримав вотум довіри в обох палатах парламенту.

Сільвіо Берлусконі був прем'єром тричі: з 1994 по 1995, з 2001 по 2006 і з 2008 по 2011 роки.