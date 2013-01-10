Невідомий «замінував» літак Вільнюс-Москва

Співробітники поліції почали перевіряти два борти, один з них прибув у "Внуково" близько 08.15 мск, другий - в "Шереметьєво" в 08.33 мск.

Повідомлення про нібито закладену бомбу на літаку Вільнюс - Москва спочатку надійшло з міста вильоту, розповіли РІА Новости в прес-службі управління на транспорті МВС Росії по ЦФО.

"Дзвінок про нібито закладений вибуховий пристрій надійшов у вільнюський аеропорт. Потім по каналах зв'язку ця інформація була передана до Москви", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в даний час співробітники поліції продовжують перевірку обох бортів. Однак раніше джерело в правоохоронних органах повідомило, що в літаку, який приземлився у "Внуково", вибухівка не виявлена​​.

У прес-службі "Шереметьєво" агентству "Прайм" повідомили, що аеропорт працює в штатному режимі.