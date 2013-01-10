Москвичам виділили майданчик для політичних мітингів на місці скейт-парку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі префектури Східного адміністративного округу Москви.

«У парку «Сокольники» створено майданчик для проведення політичних мітингів. Він розташований на місці колишнього «Зеленого театру»; влітку 2012 року там був скейт-парк, який тепер переїде ближче до головного входу. Майданчик для політичних дискусій 2 070 кв. м зможе вміщати близько 2 тисяч чоловік», - йдеться у повідомленні.

Час для акцій передбачається надавати з 7.00 до 22.00. При цьому організатори заходів зобов'язані поінформувати керуючу компанію парку про свої плани не більше ніж за 15 діб і не менше ніж за 3 дні до події.

Влада планує створення у Москві двох майданчиків для проведення політичних мітингів: у парку «Сокольники» і парку імені Горького. Відкриття московських «Гайд-парків» призначене на весну 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах у Держдуму РФ 4 грудня 2011 року створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів з організації протестних акцій.

Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Такі акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня і 15 вересня 2012 року. 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 чоловік.

Влада Росії почала ініціювати питання про створення спеціальних майданчиків для проведення політичних акцій. Вона пояснює це тим, що акції опозиції проходили в центрі Москви і потребували перекриття цілих вулиць, що створює незручність для городян.