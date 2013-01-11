Школяр прийшов до класу з дробовиком і звів особисті порахунки

Як заявили в офісі місцевого шерифа, 16-річний учень (його ім'я не називається), був озброєний дробовиком 12-го калібру. Він зайшов до класу в середині першого уроку і вистрілив в іншого 16-річного учня, поранивши його. Після цього він спробував застрелити ще одного, але схибив, передає Лента.ру з посиланням на CNN.

Учитель у класі спробував вивести інших учнів з приміщення, після чого разом з черговим вступив у переговори зі стрільцем. Врешті злочинець склав зброю, після чого був затриманий поліцією.

Поранений учень госпіталізований у критичному стані. Крім нього, в лікарню доставили учня, в якого стріляв, але не влучив злочинець, і ще одного, який отримав травму, намагаючись утікти.