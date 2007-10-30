Партія Путіна відмовилася брати участь у теледебатах

Партія "Єдина Росія" скористалася гарантованою законом можливістю відмовитися від участі в теледебатах і витратити ефірний час на агітацію, пише у вівторок газета "Ведомости".

Як відомо, у вівторок у Центрвиборчкомі РФ має пройти жеребкування безкоштовного ефірного часу, який буде надано партіям для агітації в останній місяць перед виборами у Держдуму Росії. Половина цього часу відводиться на демонстрацію агітаційних матеріалів, ще половина - на дебати.

Проте в "Єдиній Росії" вважають за краще не брати участь у жеребкуванні і "більш повно донести програму партії до виборця" через рекламні ролики. Член ЦВК Майя Гришина підтвердила отримання Центрвиборчкомом відповідного звернення єдиноросів у встановлений законом термін.

За словами керівника центрального виконкому партії Андрія Воробйова, передвиборче завдання полягає в тому, щоб "роз`яснити виборцям суть плану Путіна і звернутися до виборців з проханням підтримати лідера країни". Замість теледебатів Воробйов запропонував продовжити дискусію з опонентами на "альтернативних майданчиках".

Тим часом, заступник голови ЦК КПРФ Вадим Мельников вважає дії єдиноросів спробою "зірвати дебати як жанр". На його думку, необхідно перебудувати стратегію дебатів під приховану полеміку з "Єдиною Росією". А політолог Олександр Кинєв вважає, що відмова від дебатів знижує інтерес до виборів і явку виборців.

Лента.ру