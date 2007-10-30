Єлисейський палац хоче підвищити зарплату Саркозі майже в три рази

Зарплата президента Франції Ніколя Саркозі замала, порівняно із заробітною платою його колег, вважають у президентській адміністрації.

Єлисейський палац, щоб урівняти її відповідно до світових стандартів, хоче збільшити оклад президента майже в три рази, передає 5 канал. Наразі Саркозі отримує 8 з половиною тисяч євро на місяць - це вдвічі менше за зарплату прем`єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна і втричі менше ніж у Джорджа Буша та Ангели Меркель. Зарплата президента у Франції не змінювалася з часів Шарля де Голля. У разі якщо прохання адміністрації схвалять, Ніколя Саркозі отримуватиме 20 тисяч євро на місяць.