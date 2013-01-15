Троє українців на авто каталися Польщею без віз

Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.

Українців затримали неподалік від кордону з Чехією, звідки вони їхали до Польщі на авто з українськими номерними знаками.

"Після перевірки документів виявилося, що іноземці в’їхали на польську територію нелегально, бо не мали чинних віз, які б дозволяли їм перетнути чесько-польський кордон та перебувати у Польщі", - відзначила прес-служба.

Прикордонники оштрафували українців за порушення та зобов’язали їх добровільно залишити територію Польщі.

Як повідомляв УНІАН, за першу половину минулого року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі понад 800 українців, що на третину більше показників перших шести місяців 2011 року.

Видача польських віз за цей же період зросла на 13% і перевищила 310 тисяч штук.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи: наприклад, їздять туристично чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в 2007 р. приєдналися поляки.

У випадку першого затримання прикордонники видають рішення, яким зобов’язують порушника добровільно залишити польську територію упродовж 2 тижнів, а якщо людина скоїла це порушення не перший раз, то тоді арештовують її та під конвоєм доставляють до кордону, де передають українським прикордонникам.