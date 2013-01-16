Ісламісти захопили 41 іноземця та вимагають виведення військ Франції з Малі

Бойовики захопили в полон на південному сході Алжирі 41 іноземного громадянина і вимагають виведення французьких військ з Малі, повідомляє Reuters.

За останніми даними, серед заручників - сім американців, 13 норвежців, кілька англійців і японців. Всі вони є співробітниками British Petroleum, що працювали в Алжирі на газовому родовищі «Ін Аменас».

Збройні ісламісти, які називають себе представниками «Аль-Каїди», напали на об'єкт нафтогазової промисловості BP в середу вдень. В ході перестрілки з охороною дві людини загинули.

На тему: Французька армія вже вступила в бій у Малі

Франція ввела свої війська в Малі минулого тижня. Марокко й Алжир дозволили французькій військовій авіації використовувати свій повітряний простір, а Німеччина заявила про готовність надати невійськову допомогу.

Газета.ру