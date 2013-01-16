Французька армія вже вступила в бій у Малі

Як повідомляє ВВС Україна, напередодні військова колона французьких вояків у складі 30 бронемашин вийшла зі столиці країни Бамако в напрямку Діабалі - міста на півночі країни за 350 км від столиці, захопленого 14 січня повстанцями-ісламістами.

Цю інформацію підтвердив міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, а командувач французьких збройних сил адмірал Едуар Ґійо оголосив про початок сухопутної операції в Малі.

Сьогодні, 16 січня, до Малі прибувають також перші підрозділи африканських країн. Згідно з планами, вони повинні виступити в якості підкріплення під час наступу французьких сил на Діабалі.

Франція розпочала військову інтервенцію в Малі 11 січня, щоб зупинити просування ісламістів до Бамако.

Французька військова авіація вже кілька днів завдає ударів по позиціях добре озброєних бойовиків.

Французький командувач Е.Ґійо запевнив, що вояки докладуть зусиль, аби цивільне населення не постраждало під час штурму міста.

Водночас міністр оборони визнав, що силам уряду Малі і французькому контингенту в околицях міста Діабалі протистоятиме добре озброєний суперник.

Міністр оборони Франції підтвердив також, що урядові війська Малі не відбили у заколотників місто Конна, як повідомляли раніше.

Для успіху військової операції в Малі французам необхідно контролювати і Конну, і Діабалі.

Чисельність французького військового контингенту в Малі зараз складає 800 осіб. Передбачається, що найближчим часом вона зросте до 2500 вояків.

При цьому Франція активно лобіювала відправку в Малі підрозділів Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС).

190 нігерійських військових прибувають до Малі вже сьогодні.

Крім того, до Малі, згідно з планами, буде відряджено військових із Беніну, Гани, Нігеру, Сенегалу, Буркіна-Фасо і Того.

Відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН, загальна чисельність військового контингенту ЕКОВАС перевищить три тисячі солдатів.

Навесні минулого року іноземні ісламісти i туареги, які повстали проти уряду Малі, захопили низку населених пунктів на півночі країни.

Незабаром після цього ісламістські бойовики, які мають зв'язки з "Аль-Каїдою", взяли міста під свій контроль і запровадили там закони шаріату.

16 січня представник сепаратистської організації туарегів Муса Аг Ассарід в інтерв'ю ВВС натякнув, що його одноплемінники можуть виступити проти своїх колишніх союзників, ісламістських бойовиків.

М.Ассарід не сказав прямо, що туареги готові битися на боці французів, але заявив, що його угрупування "виступає проти "Аль-Каїди" і тероризму".