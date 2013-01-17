Великобританія дозволила Шотландії провести референдум про незалежність

У минулий вівторок документ вже був - також одноголосно - узгоджений Палатою громад (нижньою палатою).

Тим самим розгляд його в парламенті королівства завершився. При цьому деякі члени Палати лордів виступили під час дебатів у середу з критикою сформованого положення.

Вони вказали на те, що повноваження передаються в умовах, коли, як і раніше "не відомі питання, дата, параметри витрат на проведення референдуму і навіть те, кому на ньому буде дозволено голосувати", повідомляє ІТАР-ТАРС.

Але, як уточнили політичні оглядачі, такі аспекти плебісциту, як формулювання питання для голосування, його дата і правила проведення кампанії, після передачі права провести референдум мають бути визначені у законопроекті, внесеному з боку уряду першого міністра Шотландії Алекса Селмонда. Влада регіону хоче організувати голосування з питання незалежності восени 2014 року. Як відзначають в британському кабінеті міністрів, затверджений обома палатами парламенту урядовий указ дозволить провести "законний, чесний і вирішальний" референдум.

Його принципи були закладені в Единбурзькій угоді, підписаній в минулому році Селмондом і прем'єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном. Тепер узгоджений парламентом указ переданий в Таємну Раду - формальний орган радників британської королеви, що включає найстарші політичні фігури країни, - для остаточного затвердження.