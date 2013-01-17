ЗМІ: П'ятнадцять іноземців, захоплених терористами в Алжирі, втекли

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

"П'ятнадцять іноземців, у тому числі двоє французів, втекли від викрадачів", - цитує агентство повідомлення приватного алжирського телеканалу Ennahar.

Напередодні терористи напали на іноземних та алжирських фахівців, які працювали на родовищі газу. Бойовики утримують заручників, серед них - громадяни США, Франції, Великобританії, Норвегії, Японії, Філіппін, Малайзії. Серед іноземців, можливо, є вбиті і поранені.

Як повідомлялося раніше, всього в полоні у бойовиків знаходилося від 41 до 45 іноземців. Терористи стверджують, що замінували будівлю, де утримують полонених. За деякими даними, на заручниках - "пояси смертників". Бойовики погрожують убити їх, якщо армія піде на штурм об'єкта. Про вимоги терористів надходить різна інформація.