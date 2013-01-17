Терористи в Алжирі досі тримають у заручниках іноземців

Якщо умови не буде виконано, бойовики загрожують убити заручників, передає РІА «Новости».

У середу рано вранці близько 20 терористів на трьох джипах напали на іноземних і алжирських фахівців, які працювали на родовищі природного газу в пустелі в районі міста Ін-Аменас за 100 кілометрів від кордону з Лівією. Увірвавшись у містечко, де проживають і працюють фахівці, бойовики захопили частину будівлі і досі утримують там не менш як 20 іноземних заручників, серед яких громадяни США, Франції, Великої Британії, Норвегії і Японії. Алжирські заручники, за даними ЗМІ, були відпущені терористами. За іншими даними, у полоні терористів залишаються більш як 40 осіб.

Повідомляється, що співробітники охорони і жандарми чинили опір бандитам, є вбиті і поранені з обох боків. Після зіткнення терористи спробували зникнути, але були блоковані прибулими до місця події військовими. МВС заявляє, що бойовики хотіли вивезти заручників за межі Алжиру. На даний час терористи разом із заручниками блоковані силами безпеки. Власті країни вже заявили, що не мають наміру вести переговори з бандитами і виконувати їх вимоги.

Про вимоги терористів надходить різна інформація. За одними даними, вони закликають звільнити сотню ісламістів з алжирських в'язниць, за іншими - вимагають припинити військове втручання Франції у Малі.