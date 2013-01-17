МАГАТЕ так і не змогло домовитися з Іраном щодо його ядерної програми

Переговори між МАГАТЕ й Іраном завершилися в четвер в іранській столиці без досягнення істотних результатів, передає агентство РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

За словами головного спікера МАГАТЕ щодо іранської ядерної програми Германа Накертца, метою переговорів є остаточна угода щодо структурного підходу до вирішення ядерної проблеми Ірану. Також відомство заявляло про необхідність доступу своїх фахівців на військову базу в місті Парчін, де, на думку експертів, могли проводитися ядерні експерименти.

Переговори в Тегерані тривали два дні, очікується, що в п'ятницю вранці делегація МАГАТЕ повернеться до Відня.

США, а також деякі інші країни Заходу та Ізраїль підозрюють Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран заявляє, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.